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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك المصرية

كتب:

محمد متولي
06:48 ص | السبت 06 يناير 2024
عملة الدولار - صورة أرشيفية

عملة الدولار - صورة أرشيفية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 6-1-2024، استقرارا بمختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفق آخر تحديث للبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ما قيمته 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم السبت 6-1-2024، بالبنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، وجائت كالآتي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار بمقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري ما قيمته 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

هذا وقد بلغ سعر الدولار في بنك مصر ما قيمته 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم السبت 6-1-2024، ما قيمته 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت بالبنك التجاري الدولي CIB، ما قيمته للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

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بقلم محمد متولي