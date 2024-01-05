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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليومية

كتب:

محمد سيف
02:57 م | الجمعة 05 يناير 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-1-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

تنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم الجمعة 5-1-2024، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقا للمنصات الرسمية للبنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم الجمعة 5-1-2024، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5-1-2024، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك التجاري الدولي CIB، للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

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