سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 4-1-2024 بعد شهادات البنوك الجديدة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-1-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي، إذ سجل الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء، وذلك بعد أن طرح بنكا مصر والأهلي المصري شهادات بعائد 27% سنويًا.

ترصد «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 4-1-2024، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وفقًا للمنصات الرسمية للبنوك كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، اليوم الخميس4-1-2024، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4-1-2024، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.