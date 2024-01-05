سعر الدولار اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 5-1-2024، في أبرز البنوك المختلفة، ثباتًا مقابل الجنيه المصري، إذ سجل اليوم، في البنك المركزي المصري 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن»، أسعار الدولار اليوم، حسب آخر تحديث كشفته البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، بالبنك المركزي المصري 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، ببنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ببنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، ببنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.