«السياحة»: نفاد تذاكر شهر يناير لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في أستراليا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، إن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام منذ نوفمبر الماضي في متحف أستراليا بسيدني، شهد إقبالا كبيرا من الزوار حاليا، بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، موضحا أن جميع تذاكر المعرض خلال شهر ينايرالجاري قد نفذت.

رقم قياسى من الزائرين

وأشار «وزيري» في تصريحات صحفية اليوم، إلى حرص المواطنين في أستراليا بصفة عامة، وسيدني بصفة خاصة، على زيارة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» منذ اليوم الأول من افتتاحه، الأمر الذي ينبئ بنجاح المعرض، وتحقيقه رقما قياسيا للزائرين؛ حيث حقق نسبة هائلة من بيع التذاكر خلال شهرين فقط.

المعرض يضم 182 قطعة أثرية

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، يضم 182 قطعة أثرية، من بينها تابوت الملك رمسيس الثاني، كما يضم أيضا مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة، من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش.

يشار إلى أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة جرى افتتاحه رسميا بمحطته الرابعة في مدينة سيدني، نوفمبر الماضي، في احتفالية كبري، وسط اهتمام بالغ وبحضور أكثر من 500 مدعو من كبار الشخصيات العامة والحكومية ،ومتخصصي علم الآثار في أستراليا والمؤثرين والمدونين.