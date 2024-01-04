«الأعلى للآثار»: إتاحة الحفلات بمعبد الكرنك.. ورسوم متحفي مطار القاهرة ثابتة

أصدر المجلس الأعلى للآثار عددًا من القرارات الجديدة، منها إرجاء زيادة رسوم تذاكر زيارة متحفي مطار القاهرة الدولي بمبنيي الركاب 2 و3، والتي كان مقرر تطبيقها اعتباراً من 1 ديسمبر الماضي والتي كانت ستجعل سعر التذكرة 8 دولارات، واستمرار العمل بالتذاكر الحالية ومقدارها 5 دولارات وذلك لحين إشعار آخر، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لذلك ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

كما قرر المجلس، فتح المتحف المفتوح بمعابد الكرنك ومعبد خونسو والمنطقة المحيطة به لإقامة الفعاليات والحفلات، وذلك لزيادة موارد المجلس الأعلى للآثار، إلى جانب إدراج تذاكر الأجانب للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ضمن التذاكر التي تباع من خلال مكتب حجز وبيع التذاكر مقدمًا بنسبة خصم 5%.

جاء ذلك وفق ما ذكره الدكتور مصطفى وزيري ، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، خلال الخطاب الذي تمّ إرساله إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وعمم الاتحاد المصري للغرف السياحية القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للآثار على الغرف السياحية، على غرفتي شركات السياحة والسفر، والمنشآت الفندقية، وذلك حتي يتسنى لتلك المنشآت العمل بتلك القرارات فور إرسالها.