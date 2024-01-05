تحرير 14 مخالفة وإزالة 51 حالة تعد على أملاك الدولة في حي غرب أسوان

تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بأسوان جهودها للقضاء على التعديات على أراضي وممتلكات الدولة بالمحافظة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشراف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ونظمت الوحدة المحلية لمدينة أسوان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية استهدفت المحلات والمقاهي في حي غرب أسوان أسفرت عن تحرير 14 مخالفة ورفع 51 حالة تعد.

حملات إزالة بشوارع المدينة وتحرير محاضر للمخالفين

وشهدت مدينة أسوان صباح اليوم تنفيذ حملة شاملة لإزالة المظلات والبلدورات العشوائية في شارع سوق السيل الجديد، وتم إعادة فتح الطريق للمارة وسكان المنطقة والتأكيد على أصحاب المحلات بالالتزام بحدود الشارع وعدم التجاوز عليه من قبل نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمود بهاء ومحمد حسين ومحمد ممدوح في هذه الحملة.

أعمال كنس ونظافة في أسوان

وشهدت المحافظة أعمال كنس ونظافة ورفع المخلفات والتراكمات وتقليم الأشجار، وأيضًا تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية والفرعية في أحياء جنوب وغرب وشرق والصداقة الجديدة وكذلك إزالة جذوع الأشجار ومخلفات النخيل على طريق المطار ومنطقة صحارى بالتعاون بين إدارات الحدائق والمتابعة الميدانية في المحافظة والمنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكباري.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بحماية أملاك الدولة وتحسين المظهر العام للمدن، وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المجتمعية و التأكيد على ضرورة استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات وتطبيق القانون بحزم للحفاظ على الأملاك العامة وتوفير بيئة حضرية نظيفة ومرتبة للمواطنين.