الجيش الكوري الجنوبي يرد بتدريبات بالذخيرة الحية على إطلاق الشمال قذائف مدفعية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 200 قذيفة مدفعية، على المياه قبالة ساحلها الغربي صباح الجمعة، وذلك في أحدث تهديد لها بعد أن ألغت الاتفاق العسكري لعام 2018، بين الكوريتين في نوفمبر.

إصدار أمر إخلاء طارئ للمدنيين في جزيرتي

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، «يونهاب»، فإن هذه الخطوة أدت إلى إصدار أمر إخلاء طارئ للمدنيين في جزيرتي «يونبيونج» و«باينجنيونج» الحدوديتين الغربيتين، لكوريا الجنوبية.

وفي أول رد فعل للعاصمة الجنوبية «سيئول»، أجرى الجيش الكوري الجنوبي، تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، إنها رصدت إطلاق المدفعية من رأس «جانج سان» ورأس «ديونج سان»، ويقع كلاهما في المناطق الساحلية الجنوبية الغربية لكوريا الشمالية، من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا.

وسقطت القذائف في المنطقة البحرية العازلة شمال خط الحد الشمالي، وهي الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر.

وقد جرى تحديد المنطقة العازلة، التي يُحظر فيها إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية، بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين جرى توقيعه في 19 سبتمبر 2018، للحد من التوترات الحدودية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، إنه لم يجر الإبلاغ عن وقوع أضرار للمواطنين الكوريين الجنوبيين أو الجيش، أو خسائر في الأرواح نتيجة الإطلاق المدفعي لكوريا الشمالية.