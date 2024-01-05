رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024.. اعرف الموعد والتفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن توفير 900 وظيفة شاغرة داخل الهيئة القومية للبريد، وكشف عن مواعيد التقديم في الوظائف المتاحة وتفاصيلها، وتستعرض «الوطن» رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن طريقة التقديم على وظائف البريد المصري 2024، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

الوظائف الشاغرة في البريد المصري 2024

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المتاحة في التخصصات التالية:

- محام ثالث.

- مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.

- مهندس تخطيط النقل ثالث.

- مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.

- مهندس كهرباء ثالث.

- أخصائي بريد ثالث.

- اخصائي خدمة عملاء ثالث.

- اخصائي مكتب بريد ثالث.

موعد التقديم في وظائف البريد المصري

وحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن موعد التقديم يبدأ من يوم الخميس الموافق 18 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر ذاته.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري

وجاءت أبرز المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024، كالتالي:

- صورة شخصية.

- الرقم القومي.

- المؤهل الدراسي.

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- للذكور: الموقف من الخدمة العسكرية.

- للأناث: الخدمة العامة.

- صحيفة حالة جنائية.