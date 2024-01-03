مطلوب مهندسين ومحامين.. البريد تعلن عن وظائف في تخصصات مختلفة

وظائف جديدة بالهيئة القومية للبريد، التابعة لوزارة الاتصالات، أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث تنوعت الوظائف ما بين المهندسين «كهرباء، ميكانيكا، تخطيط»، والمحاميين فضلاً عن أخصائيين.

تفاصيل الوظائف المعلن عنها بهيئة البريد

- محام ثالث تعيين.

- مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.

- تعيين مهندس تخطيط النقل ثالث.

- مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين.

- مهندس ميكانيكا ثالث تعيين.

- مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين.

- مهندس كهرباء ثالث تعيين.

وظائف البريد للأخصائيين

- أخصائي بريد ثالث.

- أخصائي خدمة عملاء ثالث.

- أخصائي مكتب بريد ثالث تعيين.

المستندات المطلوبة:

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- إيصال الإيداع البنكي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد.

معلومات مهمة بشأن الوظائف

وفق بوابة الوظائف الحكومية، فإنه يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب، وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

أيضاً في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب، وفي حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية، وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سيتم رفض الطلب، وبدأ التقديم أمس، ويستمر حتى نهاية يناير الجاري.