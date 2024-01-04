‎التقديم لوظائف البريد المصري 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة 

مع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن 900 وظيفة شاغرة في الهيئة القومية للبريد، زاد اهتمام عدد كبير من المواطنين حول معرفة طريقة التقديم لوظائف البريد المصري 2024، وكذلك الشروط الواجب توافرها ومواعيد التقديم على تلك الوظائف، لذا تقدم «الوطن» خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن وظائف التقديم في وظائف الهيئة القومية للبريد.

طريق التقديم لوظائف البريد المصري

وبحسب الإعلان فإنه يمكن التقدم لوظائف البريد المصري عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، إذ كشف الجهاز عن أن التقديم يتم إلكترونيا عبر هذا الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg .

وظائف البريد المصري المتاحة

بحسب ببيانات الجهاز فإن الوظائف الشاغرة فى 2024 هي مهندس كهرباء، وميكانيكا، وميكانيكا سيارات، وتخطيط النقل، وتشغيل وسائل النقل، و مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة، إلى جانب 861 في وظيفة أخصائي بريد، ومكتب بريد، وخدمة عملاء.

الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف البريد

اشترطت الحكومة في المتقدم لوظائف البريد المصري، أن يكون مصري، محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية، أو فُصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد).

الأوراق المطلوبة لوظائف البريد المصري 2024

قال الجهاز انه يجب على المتقدم ارفاق اصل تلك المستندات بصيغة jpg، وهي صورة شخصية، وبطاقة الرقم القومي سارية صحيفة الحالة الجنائية، والمؤهل، وكارنية القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام، وكارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس، و الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.