تعيينات هيئة البريد.. المهارات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف التخصصية وهي «أخصائي بريد ثالث - أخصائي خدمة عملاء ثالث - أخصائي مكتب بريد ثالث تعيين».

المهارات الوظيفية لأخصائي بريد ثالث

وكشفت الهيئة القومية للبريد أن وظيفة أخصائي بريد ثالث تقع بالمناطق البريدية المختلفة التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق البريدية إضافة إلى أن شاغل هذه الوظيفة يقوم بتقديم كافة الاعمال والخدمات البريدية بالمنطقة البريدية.

المهارات الوظيفية لأخصائي خدمة عملاء ثالث

وأشارت الهيئة القومية للبريد إلى أن وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث تقع بالإدارة العامة لخدمة العملاء التابعة لتقسيم التسويق وخدمة العملاء وكذا المناطق البريدية لافتة إلى أن شاغل هذه الوظيفة يعمل بتقديم المساعدات والمقترحات واستكشاف المشكلات وحل الشكاوى والرد على أسئلة العملاء.

المهارات الوظيفية لأخصائي مكتب بريد ثالث

أعلنت الهيئة القومية للبريد أن وظيفة أخصائي مكتب بريد ثالث تقع بكافة المكاتب البريدية بالمناطق البريدية التابعة لنائب رئيس مجلس الادارة لشئون المناطق البريدية لافتة إلى أن شاغل هذه الوظيفة يعمل بتقديم مختلف الخدمات المؤداة بكافة المكاتب والمنافذ البريدية لجمهور المتعاملين.

الشروط المطلوبة لوظائف الهيئة القومية للبريد

وطلبت الهيئة القومية للبريد عددا من الشروط واجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف تتمثل في القدرة على العمل ضمن فريق عمل، القدرة على تحمل المسؤولية وسرعة الإنجاز، القدرة على تفعيل القرارات وحل المشكلات، المعرفة الكافية بالحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.