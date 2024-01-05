بالأرقام.. انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

صرح مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن نحو 4% من سكان قطاع غزة، أي أكثر من 90 ألف شخص، قد أصيبوا بالقتل أو فقدوا أو أصيبوا بجروح أو تعرضوا لإعاقات دائمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

تدمير 70% من المنشآت المدنية

وفقًا للمرصد الأورومتوسطي، أكد أن الهجمات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي، سواء جوًا أو برًا أو بحرًا، أدت إلى تدمير حوالي 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بهدف جعل القطاع غير صالح للسكن.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن أعداد الضحايا التي جرى إعلانها تشمل فقط الأشخاص الذين تم تحديدهم واحتسابهم، ولا تشمل الآلاف الذين لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة لأكثر من 14 يومًا، كما أن هناك مئات آخرين من المفقودين تحت الأنقاض أو جثثهم في الشوارع ويصعب انتشالهم، ولذلك لم يتم تضمينهم حتى الآن في إحصاءات الضحايا بشكل نهائي.

أعداد النازحين من مناطق غزة

ووفقًا للمرصد، يقدر عدد الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة بما يصل إلى مليونين و935 ألف شخص، ولم يتم توفير أي ملجأ آمن لهم. وقد تم تدمير 67,946 وحدة سكنية بشكل كامل و179,750 وحدة سكنية جزئيًا جراء الغارات الإسرائيلية.

وأوضح المرصد أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في قطاع غزة، حيث تم استهداف 318 مدرسة و1,612 منشأة صناعية و169 مرفقًا صحيًا، بما في ذلك 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف. كما تم استهداف 201 مسجدًا و3 كنائس، بالإضافة إلى 169 مقرًا صحفيًا وإعلاميًا.