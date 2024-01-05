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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف الشهادة الإعدادية في 7 محافظات

كتب:

آية حسنين
06:04 م | الجمعة 05 يناير 2024
طلاب الشهادة الإعدادية

طلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات، إذ يجري بدء أداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول يوم 17 يناير لمدة أسبوعين.

جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات

ففي محافظة الإسماعيلية حددت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسماعيلية كالآتي:

- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

- الخميس 18 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء.

- الاثنين 25 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الثلاثاء 26 يناير: الهندسة.

- الأربعاء 27 يناير: الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في الدقهلية  كالآتي:

- يوم الخميس 18 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 21 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير.. مادتا الهندسة والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 25 يناير.. مادة العلوم.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الامتحانات تبدأ يوم 18 يناير كالتالي:

- الخميس 18 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير 2024: مادتي الجبر والعلوم.

- الاثنين 22 يناير 2024: مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا

وفي محافظة قنا جاءت الجدول كالآتي:

- يوم الأربعاء 17 يناير في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء،  والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- يوم الخميس 18 يناير،  مادتي، الجبر والإحصاء والتربية الدينية

- يوم الأحد 21 يناير مادتي، العلوم  واللغة الأجنبية الأولى

- يوم الإثنين 22 يناير الهندسة واللغة الأجنبية الثانية

- يوم الثلاثاء 23 يناير، مادتي، اللغة الأجنبية والتربية الفنية

- يوم الأربعاء 24 يناير الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11صباحا.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

وفي محافظة الغربية تبدأ يوم 17 يناير المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته كالآتي:

- الأربعاء 17 يناير، مادة اللغة العربية والإملاء.

- الخميس 18 يناير، مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

- الأحد 21 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 يناير، مادتي الهندسة، التربية الفنية.

- الثلاثاء 23 يناير، مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي  كالآتي:

- الثلاثاء 16 يناير امتحان مادة اللغة العربيّة والخط العربي والإملاء،  ومادة التربية الدينية ساعة ونصف.

- الأربعاء 17 ينايرامتحان مادة الجبر

- الخميس 18 يناير امتحان مادة لغة انجليزية

- الأحد 21 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وامتحان مادة كمبيوتر تعليمي للطلبة.

- الاثنين 22 يناير امتحان مادة هندسة، وامتحان مادة التربية الفنية

- الثلاثاء 23 يناير امتحان مادة العلوم

وفي مطروح تبدأ الامتحانات يوم 13 يناير 2024 كالآتي:

- يوم 13 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم 14 يناير 2024.. الهندسة والتربية الفنية.

- يوم 15 يناير 2024.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

- يوم 16 يناير 2024.. مادة العلوم.

- يوم 17 يناير 2024.. مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- يوم 18 يناير 2024.. مادة الدراسات الاجتماعية.

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بقلم آية حسنين