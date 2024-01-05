جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف الشهادة الإعدادية في 7 محافظات
كتب:
آية حسنين
06:04 م | الجمعة 05 يناير 2024
طلاب الشهادة الإعدادية
أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات، إذ يجري بدء أداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول يوم 17 يناير لمدة أسبوعين.
جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في 7 محافظات
ففي محافظة الإسماعيلية حددت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسماعيلية كالآتي:
- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.
- الخميس 18 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.
- الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء.
- الاثنين 25 يناير: العلوم والتربية الفنية.
- الثلاثاء 26 يناير: الهندسة.
- الأربعاء 27 يناير: الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي في الدقهلية كالآتي:
- يوم الخميس 18 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
- يوم الأحد 21 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء والتربية الدينية.
- يوم الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.
- الثلاثاء 23 يناير.. مادتا الهندسة والتربية الفنية.
- الأربعاء 24 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.
- الخميس 25 يناير.. مادة العلوم.
وأشارت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الامتحانات تبدأ يوم 18 يناير كالتالي:
- الخميس 18 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.
- الأحد 21 يناير 2024: مادتي الجبر والعلوم.
- الاثنين 22 يناير 2024: مادتي الهندسة والحاسب الآلي.
- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.
- الأربعاء 24 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا
وفي محافظة قنا جاءت الجدول كالآتي:
- يوم الأربعاء 17 يناير في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
- يوم الخميس 18 يناير، مادتي، الجبر والإحصاء والتربية الدينية
- يوم الأحد 21 يناير مادتي، العلوم واللغة الأجنبية الأولى
- يوم الإثنين 22 يناير الهندسة واللغة الأجنبية الثانية
- يوم الثلاثاء 23 يناير، مادتي، اللغة الأجنبية والتربية الفنية
- يوم الأربعاء 24 يناير الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى 11صباحا.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية
وفي محافظة الغربية تبدأ يوم 17 يناير المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته كالآتي:
- الأربعاء 17 يناير، مادة اللغة العربية والإملاء.
- الخميس 18 يناير، مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية.
- الأحد 21 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية.
- الاثنين 22 يناير، مادتي الهندسة، التربية الفنية.
- الثلاثاء 23 يناير، مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الأربعاء 24 يناير، مادة العلوم.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد
حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي كالآتي:
- الثلاثاء 16 يناير امتحان مادة اللغة العربيّة والخط العربي والإملاء، ومادة التربية الدينية ساعة ونصف.
- الأربعاء 17 ينايرامتحان مادة الجبر
- الخميس 18 يناير امتحان مادة لغة انجليزية
- الأحد 21 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وامتحان مادة كمبيوتر تعليمي للطلبة.
- الاثنين 22 يناير امتحان مادة هندسة، وامتحان مادة التربية الفنية
- الثلاثاء 23 يناير امتحان مادة العلوم
وفي مطروح تبدأ الامتحانات يوم 13 يناير 2024 كالآتي:
- يوم 13 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.
- يوم 14 يناير 2024.. الهندسة والتربية الفنية.
- يوم 15 يناير 2024.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر.
- يوم 16 يناير 2024.. مادة العلوم.
- يوم 17 يناير 2024.. مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.
- يوم 18 يناير 2024.. مادة الدراسات الاجتماعية.