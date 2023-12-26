جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بجميع المحافظات.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 بجميع المحافظات.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 بجميع المحافظات

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بجميع المحافظات بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم على النحو التالي:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج:

- يوم الأربعاء 17 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- يوم الخميس 18 يناير: امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأحد 21 يناير: امتحان العلوم والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير: امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 23 يناير: امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء 24 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ

- الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية

- الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، مادة العلوم

- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي

- الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية كالآتي:

- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية، الإملاء

- الخميس 18 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية

- الأحد 21 يناير: الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 يناير: الهندسة، التربية الفنية

- الثلاثاء 23 يناير: اللغة الأجنبية، الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات

- الأربعاء 24 يناير: العلوم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

- يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية، الخط والإملاء

- يوم الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية

- يوم الاثنين 22 يناير: مادة اللغة الأجنبية، الحاسب الآلي

- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة، التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

- الخميس 25 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء

- الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية

- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء

- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

- الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الشرقية

- الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية

- الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة، مادة التربية الفنية

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم

- الخميس 25 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في البحر الأحمر

- الخميس 18 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

- السبت 20 يناير: الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية

- الأحد 21 يناير: مادة الهندسة

- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء، مادة الكمبيوتر

- الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

وجاء جدول امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة على النحو الآتي:

- الأحد الموافق 21 يناير امتحان الهندسة، وامتحان التربية الفنية.

- الاثنين الموافق 22 يناير امتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير امتحان الجبر والإحصاء.

- يوم الأربعاء الموافق 24 يناير امتحان مادة العلوم.