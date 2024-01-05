«شباب الإسكندرية» تنظم تدريبات رياضية لممارسة لعبة الراكيت على شاطئ الأنفوشي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تدريبات رياضية على شاطئ الأنفوشي لعدد 50 من الشباب لممارسة لعبة الراكيت، التي تعد من الرياضات القديمة التي تميزت بظهورها بقوة في الفترة الأخيرة في عروس البحر المتوسط.

تدريبات رياضة الراكيت على شواطئ الإسكندرية

تقول الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن تدريبات رياضة الراكيت على شواطئ الإسكندرية عادت بقوة، إذ أصبحت ضمن الألعاب المسجلة تحت مظلة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وتقام لها بطولات، ومعترف بها في قانون الرياضة، ويجرى التدريب على شاطئ الأنفوشي بمشاركه عدد 50 من اللاعبين.

تمارس أسبوعيًا

وأوضحت «الشريف»، أن رياضة لعب الراكيت تمارس أسبوعيًا على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، وتأتي هذه الرياضة في إطار إستراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز بناء مهارات الرياضى، وتكوين فرق كثيره تضم جميع الفئات العمرية، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لنشر ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها ولجميع المراحل العمرية.