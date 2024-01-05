«رياضة كفر الشيخ» تطلب حصر أسماء العمالة المؤقتة بمراكز الشباب في المحافظة

طالب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، من مديري إدارة الشباب والرياضة على نطاق المحافظة، بضرورة إعداد بيان كامل بأسماء العمالة المؤقتة داخل مراكز الشباب بالقرى والمدن.

الحصر الشامل لأسماء العمالة المؤقتة بمراكز الشباب

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، على مديري إدارات الشباب والرياضة بالإقليم، ضرورة الحصر الشامل والتدقيق الجيد بخصوص أسماء العمالة المؤقتة، بالإضافة لرفع تلك الكشوف إلى مديرية الشباب والرياضة، بمدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ.

عدد الإدارات الشبابية بالمحافظة

يذكر أن حصر أسماء العمالة المؤقتة بمراكز الشباب والرياضة في كفر الشيخ، جاء مع مطلع شهر يناير من العام الجاري 2024، إذ يبلغ عدد الإدارات الشبابية على نطاق قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، نحو 13 إدارة.

كما توفر مراكز الشباب بالمحافظة العديد من الخدمات والأنشطة الرياضة لسكان القرى والمراكز والمدن، بما يجعل لممارسة الرياضة أهمية كبيرة لدى الشباب وجميع فئات المجتمع، كما تلعب دوراً كبيراً في تحسين صحة الجسم لدى الإنسان.