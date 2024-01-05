تحرير 27 محضرا تموينيا في حملة مكبرة على الأسواق بالدقهلية

شنّت اللجنة الخماسية، حملة تموينية مكبرة على الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية في مدينة شربين، بالتنسيق مع مجلس المدينة ومحافظة الدقهلية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتي أسفرت عن تحرير 27 محضرا متنوعًا.

شن حملات تموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وبحسب البيان، أكد اللواء عادل توفيق برغش رئيس مجلس مدينة شربين، هناك متابعة مستمرة على المعارض والمنافذ وكافة المنشآت الغذائية من خلال شن حملات تموينية مكبرة والمرور على عدد من المحلات من قبل اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرا؛ تمثلت في الآتي:

تحرير 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية وتحرير 3 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية، وتحرير 5 محاضر بيئة، وتحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 2 محضر أمن صناعي، وتحرير 6 محاضر إشغالات طريق وجرى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

تكثيف الحملات التموينية على المجمعات الاستهلاكية

وشدد رئيس مجلس مدينة شربين على تكثيف الحملات التموينية على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ ومحلات بيع الأسماك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى صلاحيتها وجودتها المقدمة للمواطنين.