تحرير 15 محضرا في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا، حملة مكبرة على عدد من المحال والأسواق والمنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومن خلال تشكيل لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات والجهات المعنية.

نتائج الحملة التموينية على الأسواق بالدقهلية

وبحسب البيان الصادر، قالت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة طلخا، جرى شن حملات مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية، 14 منشأة في نطاق المدينة تضمنت القرى والعزب والوحدات المحلية، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا منوعة ما بين تموين وبيئة وعدم إعلان عن الأسعار وإعدام 125 كيلو مواد غذائية متغيرة الخواص، وممارسة بعض الأنشطة بدون تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تكثيف الحملات على الأسواق

وشددت «المزين» بتكثيف الحملات على الأسواق وتطهير المنشآت الغذائية من منافذ ومطاعم والمجازر والعمل على مراقبة الأسواق والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية واللجان الخماسية والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومحاسبة المخالفين.