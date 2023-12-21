تحرير 14 محضرا في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

قاد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، حملة تموينية مكبرة تستهدف المنشآت الغذائية والأسواق والمجازر وثلاجات حفظ اللحوم؛ لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ومن خلال تشكيل لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات.

تحرير محاضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، بحسب البيان، تحرير 14 محضرا خلال الحملة المكبرة التي تم شنّها على المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، والمرور على عدد من الأسواق التجارية والمنافذ؛ للتأكد من مدى جودة وصلاحية السلع الغذائية التي تصل إلى المواطن.

وتمكنت اللجنة من تحرير 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية، و5 محاضر ممارسة أنشطة دون ترخيص واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تكثيف الحملات المكبرة لتطهير المحلات

وشدد رئيس مجلس المدينة على تكثيف الحملات المكبرة لتطهير المحلات والمنشآت الغذائية من السلع الفاسد حفاظًا على صحة وحياة المواطنين.