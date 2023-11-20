تحرير 20 محضرا في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق التجارية لبيع السلع الغذائية، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.

نتائج الحملة التموينية على أسواق الدقهلية

قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر ، في بيان، إنه تم شن حملات رقابية مفاجئة على عدد من الأسواق والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، أسفرت عن تحرير 20 محضرًا، وتم المرور الميداني على عدد من المحلات والمنافذ تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر عدم وجود اشتراطات صحية، و4 محاضر عدم وجود تراخيص وتحرير 4 محاضر بيئة و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.

تكثيف الحملات الرقابية بشكل مفاجئ

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، الحملات مستمرة لحماية المستهلك وسيتم تكثيف الحملات الرقابية بشكل مفاجئ، في نطاق المدينة في الفترتين الصباحية والمسائية على محلات البيع لضبط الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين وإلزام البائعين عدم استغلال المواطنين، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.