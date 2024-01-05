عضو ببرلمان جنوب إفريقيا: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إبادة كل الفلسطينيين

قال فايز جاكوبس عضو البرلمان بجنوب أفريقيا لقناة القاهرة الإخبارية أن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، والاحتلال يمارس سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ويحرمهم حقوقهم.

وأوضح فايز جاكوبس عضو البرلمان بجنوب أفريقيا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إبادة كل الفلسطينيين في الضفة الغربية ويريد محو تلك المنطقة من فوق الأرض، ونأمل دعما من قادة العالم لتحرك جنوب إفريقيا من أجل تحقيق العدالة ووقف الإبادة في غزة.

وأوضح فايز جاكوبس عضو البرلمان بجنوب أفريقيا أن إسرائيل دولة عنصرية تحاول تطبيق سياسة الفصل العنصري دون أي معايير دولية، والاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ويفرض حصارا على القطاع.