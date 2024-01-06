10 معلومات عن مصنع سكر كوم أمبو.. يسقبل 1.5 مليون طن قصب للإنتاج

يشهد مصنع سكر كوم أمبو بأسوان انتظام العمل في الوقت الحالي من حيث عملية توريد محصول قصب السكر من الأراضي الزراعية في نطاق مدينة كوم امبو كجزء من توريد 1.5 مليون طن من قصب السكر لإنتاج أكثر من 160 ألف طن من السكر خلال الموسم.

وأكد المهندس أحمد سامي رئيس مصنع سكر كوم امبو في بيان صحفي إن موسم استقبال المحصول بدأ في أول أيام شهر يناير من العام الحالي 2024، مع استمرار عملية التوريد من المزارعين بالتزامن مع العمل على إقامة محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعي بتكلفة 90 مليون جنيه، لتوفير بديل صديق للبيئة للاستخدام في المصنع بدلاً من الوقود الأحفوري.

وتستعرض «الوطن» 10 معلومات عن مصنع سكر كوم أمبو الذي يعد واحد من أهم المصانع المنتجة للسكر والمازوت والعسل الاسود والخشب الحبيبي وذلك وفقا لبيان صادر عن المهندس أحمد سامي رئيس المصنع.

1. تأسس مصنع سكر كوم أمبو في عام 1912.

2. يُعد مصنع سكر كوم أمبو من أكبر مصانع مصر والشرق الأوسط في إنتاج السكر من القصب.

3. إنتاج المصنع في الموسم الواحد يصل إلى حوالي 200 ألف طن من السكر.

4. نسبة إنتاج مصنع سكر كوم أمبو تمثل 25% من إجمالي إنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية في مصر.

5. الطاقة الإجمالية للمصنع من القصب المعصور تبلغ حوالي مليوني طن سنويًا.

6. المصنع يقع على مساحة 75 فدانًا وسط مدينة كوم أمبو.

7. يضم المصنع نحو 2000 عامل.

8. تم توظيف العديد من العاملين في المصنع، مما أدى إلى تطور مدينة كوم أمبو من حيث توفير فرص عمل.

9. المصنع يستقبل محصول قصب السكر عبر جرارات القصب بنسبة 80% وعبر القاطرات بنسبة 20%.

10. المصنع يعمل على مدار 6 أشهر متصلة بدون توقف، من ديسمبر إلى مايو، لضخ منتجات إضافية مثل العسل الأسود والمازوت والخشب الحبيبي.