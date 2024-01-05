عاجل.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

نشرت الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» موعد بداية المنخفض الجوي والذي من المتوقع أن يضرب البلاد في الساعات القليلة القادمة، مصحوبا بطقس سيئ يهدد 5 فئات منهم مرضى الحساسية، وكبار السن والأطفال.

موعد بداية المنخفض الجوي

ويبدأ المنخفض الجوي بحسب تقديرات الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء 9 يناير، والذي يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة تصل فيها درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتى يوم الخميس الـ11 من يناير الجاري، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 19 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

وخلال ذروة المنخفض تشهد البلاد سقوط أمطارا خفيفة إلى متوسطة ونشاطا للرياح، بجانب استمرار ظاهرة الشبورة المائية.

فئات ممنوعة من الخروج

وبحسب تصريحات الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن» فإن الفئات التي تتأثر بالطقس السيئ والمنخفض الجوي كالتالي:

- مرضى الحساسية.

- أصحاب المناعة الضعيفة.

- كبار السن.

-الأطفال.

- من يعانون من الأمراض المزمنة.