عاجل.. تحذير عاجل من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات.. 5 نصائح لتفادي مخاطره

توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة باتت الوسيلة الأكثر أمانا للمواطنين، في ظل التغيرات الجوية المختلفة التي تشهدها البلاد، برودة في الجو يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح، إذ تغطي السحب السماء ويسود الصقيع الأجواء، ليكون ارتداء الملابس الثقيلة خيارًا مثاليًا في هذه الأوقات.

ساعات قليلة تفصلنا عن منخفض جوي يضرب البلاد، ويستمر على مدار 3 أيام متواصلة بداية من الأربعاء حتى يوم الخميس، ويكون مصاحبًا لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق الداخلية والقاهرة، لذا وجب على المواطنين توخي الحذر وفقًا لـ منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن».

5 نصائح للتعامل مع المنخفض الجوي

وجب على المواطنين التعامل بحذر مع التغيرات الجوية المختلفة، فمع بداية فصل الشتاء نلاحظ تغيرًا ملحوظًا في درجات الحرارة، التي قد تتسبب في حدوث أمطار يصاحبها في الغالب نشاط في حركة الرياح، لذا يفضل في هذه الحالة اتباع عدد من النصائح تأتي على النحو التالي:

الحرص على القيادة بهدوء على الطرق السريعة، لتجنب الاصطدام خاصة في أوقات نشاط الرياح.

العمل على متابعة النشرات الجوية، لمعرفة التغيرات اللحظية في الجو والتعامل على أساسها من حيث تخفيف الملابس أو العكس.

أثناء قيادة السيارة عند سقوط الأمطار، يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات، وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

تجنب الوقوف تحت الأشجار واللوحات الإعلانية.

يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

كما نصح أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، 5 فئات بضرورة البقاء داخل المنزل، في التغيرات الجوية المختلفة، التي نشهدها من بداية الشتاء، لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية التي تهدد جهازهم المناعي، وجاءت الفئات على النحو التالي:

الأطفال.

الحوامل.

كبار السن.

مرضى حساسية الصدر.

مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

وشدد «الحداد» على هذه الفئات تحديدًا، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طيلة الوقت، في أثناء التواجد بالخارج، وبالنسبة لمرضى حساسية الجيوب الأنفية يفضل استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الأطباء، فور الشعور بالأعراض أو العلامات المنذرة بنزلات الإنفلونزا أو البرد، مع الاهتمام بغسل الأنف بالمحلول الملحي.