القبض على متهمين بسرقة السكر المدعم والتلاعب في بطاقات التموين بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:

ضبط سائق سيارة نقل بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (طن سكر وكميات من السلع الغذائية المتنوعة، وبمواجهته اعترف بتجميع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر لطرحها بالأسواق، وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول عن مصنع منظفات صناعية، كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة وإستخدام علامات تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق ومجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على طن مسحوق غسيل و1,500 طن ملح سياحات- و277 كيلو جرام مسحوق غسيل معبأ - أدوات تصنيع، وبمواجهته اعترف بنشاطه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط مالك مخبز بلدي له معلومات جنائية، وكائن بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 147 بطاقة تموينية مدعمة خاصة بالمواطنين، وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بتجميع البطاقات التموينية، بقصد الاستيلاء على الدعم، وحيازته لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيق.