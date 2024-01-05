توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح

أعلنت الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح عن بدء عمليه توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين من الأكثر احتياجا على مستوى محافظة مطروح، من خلال لجان مختصة تقوم بعملية التوزيع.

1000 كرتونة مواد غذائية دعم من الأوقاف

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك دعم من مديرية الأوقاف بمطروح في ظل التعاون المثمر بين الجانبين، وتسلمنا من الأوقاف 1000 كرتونة من السلع الغذائية المتنوعة لتوزيعها على مستحقي تكافل وكرامة.

لجنة استلام المواد الغذائية في مدن مطروح

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح إن عملية توزيع المواد الغذائية تجري من خلال الكشوف المرسلة من مديرية التضامن الاجتماعي لكل إدارة اجتماعية وبلجنة يترأسها رئيس مجلس كل مدينة في مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمديرية تتابع من خلال التحقق من وصول هذا الدعم لكل مواطن مدون اسمه بالكشوف.