تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بكنائس المنوفية أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إعداد خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس على مستوى المحافظة؛ لتقديم الخدمات الطبية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية بالمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى؛ والحدائق والميادين والمتنزهات بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة بالمديرية.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين أثناء الاحتفالات

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتواجد في محيط الكنائس وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين أثناء الاحتفالات.

وأضافت وكيل وزارة الصحة في المنوفية، أنه تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية وتجهيز فريق للانتشار السريع والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

توفير أكياس الدم للتعامل الفوري في حال أي طوارئ

وأوضحت أنه قد تم التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجية بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الأقسام الحرجة والمعاونة وحصر ثلاجات حفظ الموتى وسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات، وتوفير اللقاحات والأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات.