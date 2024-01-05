عاجل.. عاصفة دمرت المنازل وأوقعت ضحايا.. هل تصل «هينك» لمصر؟ (فيديو)

حالة من الرعب والفزع، سيطرت على سكان بعض المناطق في المملكة المتحدة البريطانية، بسبب التأثير القوي التي تسببت به العاصفة هينك، حيث دمرت المنازل وأغرقتها وخلفت ورائها ضحايا، فيما حذرت هيئة الأرصاد البريطانية من حدوث فيضانات جراء هذه العاصفة، وفق ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وتستعرض الوطن في التقرير التالي، إمكانية وصول عاصفة هينك إلى مصر، ومدى تأثيرها على المناطق الأوروبية المجاورة.

تأثير عاصفة هينك على مصر

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن عاصفة هينك لن تصل إلى مصر مطلقًا، وذلك بسبب تأثر مصر بكتل هوائية مختلفة عن التي تتأثر بها المملكة المتحدة البريطانية، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية لن تشهد أي اضطرابات جوية خلال الأيام القادمة.

وأضافت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الكتل الهوائية التي تتأثر بها مصر خلال الأيام القادمة وحتى منتصف الشهر الجاري ستكون صحراوية، وأن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، موضحة أن مصر لا تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، وإذا حدث ذلك فلن تتأثر بعاصفة «هينك».

دمار عاصفة هينك

جدير بالذكر، أن عاصفة هينك، ضربت بريطانيا، ما تسبب في دمار العديد من المنازل التي غمرتها مياه الأمطار، ومقتل رجل يبلغ من العمر 75 عامًا، وامرأة 59 عامًا، ومات رجل يبلغ 50 عامًا بعد سقوط شجرة على سيارته.