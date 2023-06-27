سفينة أمريكية في فلوريدا تنجو من عاصفة قوية (فيديو)

تتعرض الولايات المتحدة على مدار العام لكوارث طبيعية من عواصف وأعاصير تسفر عن وقوع أضرار بشرية وخسائر مادية، وكان آخر تلك الكوارث ما تعرضت له ولاية فلوريدا من عاصفة قوية كادت أن تتسبب في مصرع أمريكيين على متن سفينة رحلات.

ونجا أمريكيون، يوم الجمعة الماضي، من عاصفة قوية مفاجئة ضربت سفينة رحلات كانوا على متنها راسية في ميناء كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية الواقعة جنوب شرق البلاد.

السفينة مكونة من 15 طابقا

ونشرت وسائل إعلام امريكية من بينها شبكة «سي إن إن» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة التي تعرضت للعاصفة، تابعة لشركة «رويال كاريبيان»، مضيفة ان السفينة المكونة من 15 طابقًا.

This is my view of Independence of the Seas as she started to get battered by the heavy winds whilst mid-spin attempting to turn around to leave the port. You can see the rain line pushing towards us, and the Indy was completely gone from view due to the rain shortly after this. pic.twitter.com/4SeDSFurJm — Jerry Pike (@JerryPikePhoto) June 16, 2023

العاصفة المفاجئة تضرب بعد صعود الركاب بفترة قصيرة

وأضافت «سي إن إن»، أن العاصفة المفاجئة، ضربت سفينة رحلات بعد فترة قصيرة من صعود الركاب، مما تسبب في تطاير حطام من الطابق العلوي من السفينة، دون وقوع إصابات بسبب تفادي الركاب كراسي الاستلقاء والمظلات والأشياء المفكوكة الأخرى المتطايرة.

ورغم العاصفة القوية التي تعرضت لها سفينة الرحلات، غادرت السفينة، الميناء متوجهة جزر الباهاما على الرغم من العاصفة، ووصلت إلى وجهتها في الميعاد المحدد.

وقالت شركة «رويال كاريبيان»، إن العاصفة ضربت لفترة وجيزة، مشيرة في بيان، إلى عدم وقوع إصابات خطيرة لأفراد الطاقم أو الركاب.