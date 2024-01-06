خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة والأوراق المطلوبة.. يبدأ 14 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في مدارس المحافظات، والمقرر أن تبدأ يوم 14 يناير الجاري وتستمر لمدة شهر.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم رابطا محددا لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من هنا بعد الانتهاء من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، والخطوات هي:

- الدخول على الرابط المحدد.

- تسجيل بيانات الدخول من خلال البريد ورقم السري.

- في حال عدم وجود بريد للطالب على الرابط يُجرى اختيار إعداد بريد إلكتروني وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

- التأكد من بيانات الطالب المذكورة.

- تسجيل اسم المحافظة والمركز التابع لها الطالب.

- تسجيل وظيفة الأب.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- رفع صور خاصة بالطالب.

- الضغط على كلمة «حفظ».

- طباعة الاستمارة الإلكترونية.

تقديم الاستمارة الإلكترونية إلى المدرسة

ويجب على الطالب بعد طباعة الاستمارة الإلكترونية التوجه بها إلى المدرسة التابع لها في الإدارة التعليمية الخاصة به، وتقديم عدة أوراق أخرى، وهي:

- الاستمارة الإلكترونية.

- 6 صور خاصة بالطالب مقاس 4*6.

- إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمتها 500 جنيه.

- إيصال دفع رسوم الامتحانات وقيمتها 210 جنيهات.

- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.