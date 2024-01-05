موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

تشغل امتحانات الثانوية العامة أولياء الأمور والطلاب، ويسعى كثير منهم لمعرفة مواعيد تسجيل الطلاب استمارة التقديم والأوراق والمستندات المطلوبة لتأدية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024.

موعد تسجيل استمارات الثانوية العامة 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم أنّ التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون 14 يناير الجاري، لافتا إلى أنّ آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية سيكون يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل 2024، على أن يقوم الطالب بتسليم الاستمارات للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل 2024، وآخر موعد للتسليم 29 فبرايرالمقبل، ويجب التأكد من أنّ الاستمارات موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها.

مواد امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2024

وجاءت المواد الخاصة بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة كالتالي:

« اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء».

مواد امتحان الشعبة العلمية «علوم» للثانوية العامة 2024

وجاءت المواد التي سوف يؤدي طلاب الشعبة العلمية «العلوم» الامتحان بها كالتالي:

«اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - الجيولوجيا والعلوم البينية - التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء».

مواد امتحان الشعبة العلمية «الرياضيات» للثانوية العامة 2024

وجاءت المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه بها في الشعبة العلمية «الرياضيات» كالتالي:

«اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء - الكيمياء- الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية - التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء».

خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2024

وحددت الوزارة، عددا من الخطوات لمراجعة استمارة الثانوية العامة 2024، إذ يسلم الطالب، الاستمارة الإلكترونية بعد طباعتها، إلى مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة، طبقاً لما سجله إلكترونيًا، وتسليم أصل شهادة الميلاد «كمبيوتر»، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب، وعدد 3 صور حديثة مقاس 4 *60 سم، على أنّ تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة، مدونًا عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة، وخلفها، طبقًا لشهادة الميلاد، وتُختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.