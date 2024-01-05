«صحة كفر الشيخ»: خطة تأمين طبي بالكنائس خلال احتفالات أعياد الميلاد

أطلقت مديرية الشؤون الصحية والسكان، في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، قافلة طبية تحت شعار، «أنزل أكشف أطمن»، وذلك تنفيذاً لمبادرة، «100 يوم صحة»، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بينما يتم تنفيذها تحت أشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

خطة التأمين الطبي للكنائس في كفر الشيخ

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، عن البدء في خطة التأمين الطبي للكنائس خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لعام 2024.

وأشار وكيل صحة كفر الشيخ، أن فريق الرعاية الأساسية بقيادة الدكتور آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية واستشاري الأطفال، قد قام بالكشف الطبي على 75 طفل وطفلة، كما تم صرف العلاج بالمجان اليوم الجمعة، وذلك بمقر كنيسة، «مارجرجس»، بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

كما تناول عمل فرق الرعاية الأساسية في الإدارات الصحية التابعة للمديرية، لمتابعة التأمين الطبي للكنائس، وذلك تحت إشراف كلا من، الدكتورة عبير العقدة، مدير إدارة قلين الصحية،متابعة التأمين الطبي فى كنيسة «مارجرجس»، بقرية «الخبى».

كما تابعت الدكتورة منال المنوفي، مدير إدارة دسوق الصحية، لمتابعة التأمين الطبي فى كنيسة مارجرجس بدسوق، والدكتور إيهاب عبد ربة، مدير إدارة الرياض الصحية، لمتابعة التأمين الطبي فى كنيسة القديس الأنبا موسى، بمدينة الرياض، في كفر الشيخ.