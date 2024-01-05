بعد وفاته بـ3 سنوات.. مارادونا يفوز بصراع قضائي عمره 30 عاما مع الضرائب

أصدرت المحكمة العليا الإيطالية حكمًا ببراءة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا من تهم التهرب الضريبي، وبذلك تنهي معركة قانونية استمرت لمدة 30 عامًا بين اللاعب السابق لفريق نابولي وسلطات الضرائب، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

اتهام دييجو مارادونا

واتهم الأسطورة الأرجنتينية لكرة القدم الراحل دييجو مارادونا، الملقب بـ«القدم الذهبية»، بتهمة استخدام شركات وهمية في ليختنشتاين لتجنب دفع الضرائب عند استلام مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

أكد المحامي أنجيلو بيساني لوكالة «رويترز» أن القضية انتهت وأنه دون أي تناقض يمكنه أن يؤكد أن مارادونا لم يكن يتهرب أبدًا من دفع الضرائب.

تبين من وثيقة المحكمة التي تم نشرها يوم الأربعاء ورؤيتها من قبل وكالة رويترز، أن محكمة النقض في روما قد ألغت حكمًا صدر في عام 2018 في منتصف شهر ديسمبر، وفي نوفمبر لعام 2020 توفي الأسطورة دييجو مارادونا نتيجة نوبة قلبية.

التحقيقات في مدفوعات الضرائب لمارادونا

وبدأت التحقيقات في مدفوعات الضرائب لمارادونا في أوائل التسعينات، وقد أدت هذه التحقيقات إلى اتهامات بقيمة 37 مليون يورو (40.38 مليون دولار) ومصادرة بعض ممتلكاته أثناء زياراته لإيطاليا.

وأشار بيساني إلى أن الحكم النهائي يعد تأكيدًا للعدالة واحترام قيم الرياضة، ولكنه في المقام الأول يُكرم ذكرى مارادونا.

وأوضح محامي مارادونا أن الورثة لديهم الآن الحق القانوني للمطالبة بالتعويضات، وأعرب عن أمله في أن يستخدموا هذه التعويضات لإحياء ذكرى والدهم، الذي رحل في 25 نوفمبر 2020.