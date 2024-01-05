فنانون عالميون زاروا الأهرامات وأبو الهول.. آخرهم الهندية سوناكشى سينها

بإطلالة مميزة ظهرت الفنانة الهندية المعروفة «سوناكشى سينها» أثناء زيارتها للأهرامات وأبو الهول، وشارك جمهورها بالعديد من الصورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام موثقةلحظات زيارتها.

بكلمات تحمل كل معاني الحب، عبرت نجمة هوليوود عن مدى سعادتها وانبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناة الأهرام، قائلة: «من أمام الأهرامات العظيمة وسفينة الصحراء.. ولأن أبو الهول رائع أعطيت له قبلة».

زيارة الفنانة الهندية لمصر

لم تقتصر زيارة سوناكشى سينها على الأهرامات فقط، ولكنها في يومها الأول من الزيارة، ذهبت إلى المتحف القومى للحضارة المصرية وكتبت عبر حسابها: «استمتعت ببعض التاريخ والثقافة فى المتحف الوطنى للحضارة المصرية بالقاهرة»، مشيرة إلى أنها قد شاهدت مومياوات ملكية عمرها 4000 عام، ومستحضرات التجميل القديمة وملابس الملكات، وكل ما تم دفنه مع الفراعنة، وآلاتهم الموسيقية.

فنانون عالمون زارو الأهرامات

هناك العديد من الفنانين العالميين زارو الأهرامات من قبل، منهم المغنية الشهيرة كيتي بيري، التي قررت الاحتفال بعيد ميلادها في عام 2019 برفقة خطيبها النجم أورلاندو بلوم، أمام أهرامات الجيزة، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

من ضمن المشاهير العالميين الذين زاور الأهرامات هم النجمة بيونسيه، التي سبق لها الزيارة في عام 2009، وأيضا النجمة سلمى حايك التي سبق لها زيارة الأهرامات في العام نفسه، وفي عام 2011 قام النجم الكبير فان ديزل بزيارة للأهرامات، وحرص على التقاط صورة تذكارية أمام تمثال أبو الهول، كما زار النجم الكبير جون كلود فان دام الأهرامات في العام ذاته.

أما في عام 2015، زار النجم الكبير مورجان فريمان منطقة الأهرامات وذلك كان خلال تصوير أحد الأفلام الوثائقية، وكذلك زارت المغنية الشهيرة «شاكيرا»، بالإضافة إلى زيارة النجم ويل سميث وأسرته في عام 2017.