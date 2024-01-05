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خطوات استلام كارت الخدمات المتكاملة 2024 من مكاتب التأهيل في المحافظات

كتب:

آية حسنين
07:51 م | الجمعة 05 يناير 2024
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن للمواطنين استلام كارت الخدمات المتكاملة 2024 من مكاتب التأهيل في المحافظات من خلال الدخول على رابط محدد من وزارة الصحة وعمل الخطوات اللازمة.

خطوات لاستلام كارت الخدمات المتكاملة 2024 

وحددت وزارة الصحة رابطا محددا من أجل التسجيل به لعمل التقارير الطبية اللازمة من خلال كشف طبي، إذ يجري الدخول على الرابط وحجز موعد للكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 من هنا وكتابة البيانات المحددة:

- البيانات الشخصية

- المحافظة والمركز

- العيادة

- نوع الإعاقة التي يعاني منها المريض.

خطوات استلام كارت الخدمات المتكاملة

ويستعرض التقرير خطوات لاستلام كارت الخدمات المتكاملة 2024 من مكاتب التأهيل في المحافظات وهي:

- حجز موعد كشف طبي من خلال الدخول على الرابط المذكور في الأعلى وعمل الخطوات المطلوبة.

- إجراء الكشف الطبي على المواطن الذي سجل بياناته، وانتظار النتيجة.

- يجري اعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني، لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم استخراج كارت الخدمات المتكاملة للمواطن من مكاتب التأهيل في المحافظات.

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