3 أماكن لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في السويس.. اعرفها

توفر مديرية التضامن الاجتماعي، 3 أماكن لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، لذوي الهمم في محافظة السويس، بالإضافة إلى تنفيذ حملات «هنوصل لك»، بالتنسيق والتعاون مع جمعية صناع الحياة.

وقالت اميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، في تصريح خاص، إن هناك 3 أماكن لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة موزعة على ثلاثة أحياء.

عناوين مكاتب استخراج كارت الخدمات المتكاملة

واوضحت وكيل وزارة التضامن، أن المكاتب الخاصة باستخراج كارت الخدمة المتكاملة على أحياء المحافظة موزعة كالتالي:

- حي الأربعين، مكتب تأهيل المثلث، وعنوانه امتداد شارع الجيش، مساكن المثلث قبل ميدان العوائد أمام مزلقان المثلث.

- مكتب تأهيل سويس ثان، وعنوانه حي السويس حب السويس 77شارع صلاح الدين الأيوبي خلف مستشفى السويس العام.

- مكتب تأهيل الجناين، وعنوانه قرية عامر خلف نقطة شرطة قرية عامر.

وأضافت أميمة رفعت، أنه بالإضافة لمكاتب التأهيل الثلاثة فإنه جار استكمال مبادرة وزارة التضامن للوصول للمعاقين لمناطق سكنهم للتسجيل علي المنظومة الخاصة بالمبادرة، وهي استخراج كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم أو تسجيل التظلمات للحالات اللي تم رفضها مسبقا من القومسيون الطبي وبالتنسيق مع جمعية صناع الحياه كجمعية متطوعة.