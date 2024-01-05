جدول مواعيد القطارات اليوم من رمسيس إلى الصعيد، من القطارات الروسي أو العادية أو الإسبانية أو النوم أو التالجو تشغل عشرات الآلاف من أهالي محافظات الوجه القبلي، خاصة مع بداية عام 2024، ودخول عيد الميلاد المجيد، واقتراب إجازة نصف العام الدراسي.

جدول مواعيد القطارات اليوم من رمسيس إلى الصعيد للمكيف والروسي

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، جدول مواعيد القطارات اليوم من رمسيس إلى الصعيد المكيف والروسي، ليستطيع قاطني محافظات الوجه القبلي التعرف على موعد كل قطار.

مواعيد القطارات اليوم من رمسيس إلى الصعيد

جدول مواعيد القطارات اليوم من رمسيس إلى الصعيد تنشرها «الوطن» في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

مواعيد القطارات اليوم

وجاء جدول مواعيد القطارات اليوم من رمسيس إلى الصعيد بحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية على النحو التالي:

- قطار القاهرة/ أسوان رقم «982».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ الأقصر «مكيف» رقم «986».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ سوهاج «مكيف» رقم «990».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2006».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:15 عصرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2012».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:30 عصرًا.

- قطار القاهرة/ أسيوط «مكيف» رقم «872».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:45 عصرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «988».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 7:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «2014».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «976».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:30 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «مكيف» رقم «996».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 10:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ سوهاج «مكيف» رقم «890».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد قطارات من رمسيس إلى الصعيد

وجاءت مواعيد قطارات من رمسيس إلى الصعيد على النحو التالي:

- قطار القاهرة/ الأقصر «روسي» رقم «974».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ سوهاج «روسي» رقم «1006».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «80».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1004».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 9:30 صباحًا.

- قطار القاهرة/ الأقصر «روسي» رقم «160».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 12:15 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ أسيوط «روسي» رقم «972».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 2:20 ظهرًا.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «188».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:00 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1014».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 6:50 مساءً.

- قطار القاهرة/ أسوان «روسي» رقم «1012».. يتحرك من المحطة في تمام الساعة 8:20 مساءً.