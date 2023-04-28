آخر موعد لعمل القطارات الإضافية على خط الصعيد.. 4 منها تتوقف اليوم 

حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تزويد القطارات العاملة على خط الصعيد، للتسهيل على المسافرين من مستقلي القطارات، بقطارات إضافية إلى ما بعد عيد الفطر، ويتوقف عمل 4 منها اليوم، والأخرى ينهي عملها غدًا.

وتستعرض «الوطن» مواعيد القطارات الإضافية في آخر يوم لها، والتي يتمّ حجزها قبل 24 ساعة من السفر أو قبيل السفر بساعة واحدة، حال وجود مقاعد فارغة.

القطارات الإضافية غدًا 29/4/2023

تعمل 6 قطارات إضافية على خط الصعيد اليوم وغدًا فقط وهي على النحو التالي:

- قطار 1941 قطارVIP، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 10:30 مساء، آخر موعد له غدًا 29/4/2023.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7:25 مساء، ويستمر حتى الغد.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 8:00 مساء، ويستمر حتى الغد 29/4/2023.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 3:00 مساء يعمل حتى الغد 29/4/2023.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 12:40 صباحا ويعمل حتى الغد 29/4/2023.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية، أسوان- القاهرة، قيام الساعة 10:30 صباحا، ويعمل حتى الغد.

القطارات الإضافية اليوم 28/4/2023

توجد 4 قطارات إضافية متنوعة ما بين مكيفة وروسية تعمل على خطوط السكة الحديد، ينهي العمل بها اليوم 28/4/2023.

- قطار 1940 قطارVIP، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 9:50 مساءً، بدأ تشغيله خلال الفترة من 16/4/2023.

- قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 10:40 مساء، بدأ تشغيله خلال الفترة من 16/4/2023.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 4:55 مساء بدأ تشغيله من 16/4/2023.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 3:15 عصرا.

مواعيد القطارات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من مساء اليوم الخميس، دون أي تعديل في مواعيد القطارات اليوم.