رئيس حزب مصر بلدي: الدولة تعمل جاهدة لتلبية متطلبات كبار السن

أشاد اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، والذي جاء لدعم كبار السن.

متطلبات كبار السن

وقال اللواء سيف الإسلام عبدالباري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار الرئيس يؤكد على أنه الدولة على علم تام بمتطلبات كبار السن، وأنها تقف بمسافة قريبة منهم وتعمل جاهدة على تلبية احتياجاتهم وتوفير حياه كريمة لهم، بعد أن أفنوا سنوات كثيرة من عمرهم في خدمة الوطن.

حزب مصر بلدي

وتابع رئيس حزب مصر بلدي: الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بكبار السن خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك من خلال برامج الضمان الاجتماعي التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تضمن رعاية كاملة لكبار السن فضلا عن القرارات الحكومية، أبرزها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم هذه الفئة.