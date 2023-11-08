سبب تأجيل تصوير فيلم «تلج أحمر» لـ أحمد السقا

يواصل الفنان أحمد السقا التحضير لفيلمه الجديد «تلج أحمر» الذي تعاقد عليه مطلع العام الجاري، وكان من المُقرر انطلاق التصوير في مارس الماضي، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنّ فيلم «تلج أحمر» كان من المُقرر تصويره في مارس الماضي بالفعل، وتأجل إلى نوفمبر الجاري، لكن تقرر تأجيله مرة أخرى، نظرًا لانشغال أحمد السقا بتصوير أعماله الدرامية الجديدة، فضلًا عن انشغال المخرج هشام الرشيدي، بتصوير فيلم جديد هو الآخر.

وأوضح أنه من المُقرر استئناف التحضيرات، خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لبدء التصوير، حيث ينتمي إلى الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، لافتًا إلى أنّ مرحلة التعاقدات مع الفنانين ما زالت قائمة حتى الآن، ولم ينضم أحد بشكلٍ رسمي حتى الآن.

وعُرض للفنان أحمد السقا فيلم «العنكبوت» في موسم عيد الفطر الماضي 2022، وشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.