طارق لطفي يكشف سبب مشاركته بمسلسل «العتاولة».. السر في أحمد السقا

أعرب الفنان طارق لطفي عن سعادته البالغة بسبب تعاقده على المشاركة في مسلسل «العتاولة»، المقرر عرضه بدراما رمضان المقبل 2024.

طارق لطفي يكشف سبب مشاركته في مسلسل العتاولة

وقال طارق لطفي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تحمس للمشاركة في مسلسل «العتاولة»، بسبب موضوعه الجيد، وفكرة لم يقدمها من قبل، وهي فرصة جيدة للقاء الفنان أحمد السقا، الذي تجمعه به علاقة وطيدة كبيرة، منذ زمن طويلة.

وانتهى طارق لطفي، من تصوير فيلمه الجديد «السيستم»، الذى يشارك في بطولته إلى جانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، بسنت شوقي، ومن المقرر ان يتم عرض العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

مشاركة طارق لطفي بدراما رمضان الماضي

وكان طارق لطفي حقق نجاحا كبيرا فى دراما رمضان الماضي، بمسلسل «مذكرات زوج»، التى كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية حيث يكتشف رؤوف أنه غير سعيد وغير راضٍ عن حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلى طبيب نفسي.