وكيل «تعليم الشرقية»: إقبال كثيف من الطلاب على حضور القوافل التعليمية

أوضح محمد رمضان غريب وكيل، وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنّ اليوم شهد إقبالا كثيفا، وارتفاع نسبة حضور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، للقوافل التعليمية المقامة بمدرستي الشهيد محمد رفعت الإعدادية ومجمع مدارس نصر عابدين، بمدينة ديرب نجم ومركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

القوافل التعليمية تنفذ مجانا لخدمة الطلاب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّ هذه القوافل التعليمية تنفذ بالتعاون مع الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية المحلية، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وأنها مجانية وتضم نخبة ومجموعة من المعلمين المتميزين، وذوي الخبرات، من مقدمي البرامج التعليمية في التليفزيون، وقناة مدرستنا، بجميع المواد الدراسية.

تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية

وأكّد أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة، وشرح نقاط الضعف والقوة في المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية في النظام الجديد، وتدريب عملي من خلال طرح عدد من الأسئلة المتنوعة، في كافة التخصصات للحصول على أعلى الدرجات.

وأشاد رمضان غريب، وكيل الوزارة، بارتفاع نسبة حضور الطلاب الطالبات، موجهًا الشكر والتقدير للأستاذ أحمد عبد العظيم، مدير عام إدارة ديرب نجم.