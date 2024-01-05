ضبط 124 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية، عن قيام إدارة الرقابة في المراكز المختلفة بالمحافظة بتنفيذ حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن ضبط نحو 126 مخالفة تموينية، وتحرير محاضر لها.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أنه جرى تنفيذ الحملات التموينية في محافظة الدقهلية، داخل الأسواق والمخابز في: «طلخا، شربين، بندر المنصورة، تمى الأمديد، دكرنس».

وأضافت أنه جرى المرور على عدد 60 مخبزا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن أو عذر قهري عن الإنتاج، مع التأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته، ومطابقته للمواصفات.

وجاءت المحاضر التموينية كالآتي:

- محضر تجميع بطاقات عدد (644 بطاقة).

- عدد 2 محضر انتهاء من الإنتاج.

- عدد7محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 35 شيكارة.

- عدد 24 محضر نقص وزن ما بين 8-40.

- عدد 55 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- عدد 24 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- عدد 1 محضر سلع بدون فواتير.

- عدد 4 محاضر سلع مجهولة المصدر.

- عدد 1 محضر تبديد حرز بقيمة «1 طن سكر– 80 كرتونة عصير».