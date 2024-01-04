حملات تموينية على الأسواق والمنشآت الغذائية في الدقهلية 

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية حملات مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية في نطاق المدينة والقرى والوحدات المحلية؛ لمراقبة مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين والتأكد من ضبط الأسعار وإعلانها أمام المواطن.

حملات تموينية على الأسواق والمنشآت الغذائية بالدقهلية

وبحسب البيان قال نادر محي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة المطرية، تمكنت اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية من ضبط عدد من المواد الغذائية غير الصالحة وإعدامها بالكامل، وجرى المرور على 6 منشآت وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر وإعدام 39 كيلو من المواد الغذائية المنوعة متغيرة الخواص وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.

تشديد الرقابة على السلع الغذائية والأسعار

ووجه رئيس مجلس مدينة المطرية على تشديد الرقابة على السلع الغذائية والأسعار وإلزام البائعين على عرضها بالإجبار وتكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتطهير المنافذ والمحلات من السلع الفاسدة وتلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد وحل المشكلة فور وقوعها في أسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين.