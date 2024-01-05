حملات تموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار في الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، شن حملات على المخابز و الأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حملات مكبرة

وأشار «القلش»، إنه تنفيذاً للتعليمات تم شن عدة حملات مكبرة، حيث قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي.

-تحرير 49 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن .

- تحرير محضر لمخبز أفرنجي لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

- تحرير 3 محاضر لبقالين تموين للتوقف بدون أذن مسبق من التموين

- تحرير محضرين توقف لمحطتين تموين سيارات بدون إذن مسبق من التموين

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السكر

- تحرير 21 محضرا عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 16 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

تحرير 60 محضر

كما قامت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن، تحرير 60 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 22 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير 12 محضرا عدم حمل شهادات صحية، تحرير 14 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

حملة بوسط الإسكندرية

وأضاف «القلش»، إن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن، تحرير 20 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد، وتحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، تحرير 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة