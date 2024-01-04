ضبط 77 مخالفة متنوعة في حملات تموينية مكثفة بالدقهلية

كشفت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، عن تنفيذ إدارة الرقابة التموينية في المراكز التابعة للمديرية، اليوم الخميس، حملات تموينية على 5 مراكز مختلفة، وهي «نبروة والسنبلاوين وبندر المنصورة وجمصة وبني عبيد ومنية النصر».

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 77 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار«دايرة» إلى أن المخالفات، جاءت كالآتي:

- عدد 1 محضر تجميع بطاقات عدد (241 بطاقة).

- عدد 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 1 محضر عدم اعطاء بون صرف.

- عدد 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- عدد 16 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (58 شيكارة).

- عدد 24 محضر نقص وزن ما بين7-27.

- عدد 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- عدد 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- عدد 2 محضر سلع بدون فواتير.

- عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.