تحرير 91 محضرا متنوعا في حملات تموينية بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في بيان رسمى للمديرية، أنّه جرى تحرير 91 محضرًا تموينيًا في عدة حملات كبرى اليوم الخميس، استهدفت مدن ومراكز سوهاج، وشملت المخابز والمحال التجارية لضبط الأسواق والأسعار، بمراكز طما وطهطا وجرجا والمنشاة وساقلتة وسوهاج والمراغة ودار السلام والبلينا وجهينة.

تحرير 91 محضرا تموينيا بسوهاج

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنّ المحاضر شملت عدة مخالفات منها:

- 14 مخالفة نقص في الوزن.

- 10 مخالفات عدم مطابقة مواصفات.

- 6 مخالفات تصرف بالحصة.

- 10 مخالفات عدم نظافة مخبز.

- مخالفتان توقف عن العمل.

- 18 مخالفة عدم إعلان مواعيد التشغيل.

- 12 مخالفة عدم إعطاء بون.

- 12 مخالفة عدم إعلان أسعار.

- 3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية.

حملات تموينية مكثفة بسوهاج

وأوضح وكيل تموين سوهاج، أنّ الحملات التموينية المكثفة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، لضبط الأسواق ورصد شكاوى الأهالي وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة رئاسية الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية الغذائية.