أمطار تضرب المحافظات حتى 11 يناير.. اعرف موقف محافظتك

تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في المحافظات، تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 9 صباحًا، بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار مع نشاط للرياح حتى يوم الخميس 11 يناير الجاري، على أن تنخفض درجة الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية.

وفيما يتعلق بطقس غدًا السبت، تشهد محافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 30%، جاء ذلك طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات في المحافظات، حسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وعن حالة الطقس يوم الأحد 7 يناير والاثنين 8 يناير المقبلين، أوضحت الأرصاد الجوية، أنه تنعدم فرص سقوط الأمطار، وتشهد البلاد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية، التي تربط بين القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والمدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتشهد المحافظات يوم الثلاثاء 9 يناير والأربعاء 10 يناير، فرص سقوط أمطار على محافظات، «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بورسعيد»، وذلك بنسبة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، وفقًا لبيان «الأرصاد».

حالة الطقس في مصر

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط الأمطار يوم الخميس 11 يناير، على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد»، بنسبة 30%، مع نشاط للرياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر.