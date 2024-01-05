هيثم نبيل يكشف تفاصيل ألبومه الجديد «زي زمان»

كشف المطرب هيثم نبيل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تفاصيل ألبومه الجديد، وموعد طرح أول أغنية والتي تحمل اسم «دب هب».

وكتب هيثم نبيل قائلا: «بكرة إن شاء الله السبت ميعاد انطلاق أول أغنية من ألبوم زي زمان الساعة 7 مساء أغنية دب هب، الألبوم 5 أغان.. 5 كليبات حابب أشكر كل فريق عمل الألبوم الشعراء كريم سامي.. سارة سعيد.. كيرولوس نشأت، نسمة فؤاد، والموزعين عادل حقي - زووم - أحمد عبد السلام - حسين النجار - هشام البنا، ومهندسين الصوت مصطفى رؤوف - زووم، سوشيال ميديا محمد بيجاتو، وفريق عمل الكليبات، المخرج كامبا، المونتير هشام مدحت، مدير التصوير رامي عادل، وباقي طاقم عمل الكليبات، وأشكر صديقي وشريكي في الألبوم جوزيف صليب.

وأضاف: «شكر خاص لأخي وصديقي المخرج محمد سامي، وأصدقائي محمد بيجاتو - محمد عابدين، ساري عبد الجليل - طاهر فوزي - شهاب النشار، وإن شاءالله تسمعوا ألبوم محترم، وأخيرا شكرا لأسرتي اللي دايما بيساندوني في كل مراحل حياتي، وأهدي الألبوم إلى والدي وأخي رحمهما الله».

واختتم «نبيل»: «وعدت والدي إني لن أتوقف عن الغناء مثلما كان قراري أثناء مرضه والآن أنفذ الوعد وأواصل المسيرة التي توقفت لفترة لدور أهم وأسمى بالنسبة لي والحمدلله إن ربنا قدرني إني وفيت لآخر يوم.. دعواتكوا بالتوفيق.. واللي مش هيشير ويساندنا هعلقوا».